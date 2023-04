डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा होंगे, IAS एसोसिएशन ने बिहार सरकार के फैसले पर जताई निराशा

पटना: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के मामले (IAS G Krishnaiah Murder CASE) में उम्र कैद की सजा काट रहे बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन (Anand Mohan Singh), राज्य की विभिन्न जेलों में 14 वर्ष से अधिक समय से बंद 26 अन्य कैदियों के साथ रिहा किये जाने वाले हैं. इस पर सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार के इस कदम पर निराशा जताई है और एक बयान जारी किया है.

पूर्व सांसद की कथित तौर पर रिहाई का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नियमों में बदलाव किये जाने को लेकर मायावती के बिफरने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय की भी मिलती-जुलती प्रतिक्रिया देखने को मिली.

सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने आज जारी बयान में कहा, सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन गोपालगंज के पूर्व डीएम स्वर्गीय जी कृष्णैया की नृशंस हत्या (IAS G Krishnaiah Murder) के दोषियों को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर कैदियों के वर्गीकरण नियमों में बदलाव पर गहरी निराशा व्यक्त करता है… हम बिहार से पुरजोर अनुरोध करते हैं सरकार जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार करे.

हत्या के दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के जेल से रिहा करने के फैसले पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, इसमें विवाद क्या है? उन्होंने अपनी सज़ा काटी है और जो क़ानूनी तरीका है वह उस क़ानूनी तरीके से रिहा हुए हैं. सुशील मोदी जी ही उनको छोड़ने की मांग कर रहे थे.

#WATCH | “What’s the controversy in this? He has served his sentence and is being released legally,” says Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav on Bihar govt amending the prison rules allowing the release of 27 convicts including former MP Anand Mohan Singh pic.twitter.com/E2rPXg1hEK — ANI (@ANI) April 25, 2023

बता दें तेलंगाना में जन्मे आईएएस अधिकारी कृष्णैया दलित समुदाय से थे.वह बिहार में गोपालगंज के जिलाधिकारी थे और 1994 में जब मुजफ्फरपुर जिले से गुजर रहे थे, तभी भीड़ ने पीट-पीट कर उनकी हत्या कर दी थी. हत्या की घटना के वक्त आनंद मोहन मौके पर मौजूद थे, जहां वह दुर्दांत गैंगस्टर छोटन शुक्ला की शवयात्रा में शामिल हो रहे थे. शुक्ला की मुजफ्फरपुर शहर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. शुक्ला भूमिहार जाति से था, जबकि उससे सहानुभूति रखने वाले आनंद मोहन राजपूत जाति से आते हैं.

वहीं कथित हत्यारे, ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) नेता बृज बिहारी प्रसाद से सहानुभूति रखने वाले बताए जाते हैं, जो राबड़ी देवी सरकार में मंत्री थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद (जून 1998 में) पटना के एक अस्पताल में उपचार कराने के दौरान गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई थी.

बिहार सरकार की ओर से इस संबंध में सोमवार देर शाम एक अधिसूचना जारी की गई थी, जब आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद की सगाई के कार्यक्रम में थे, जो राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक हैं.

आनंद मोहन अभी पैरोल पर जेल से बाहर हैं. उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया, जो पटना के बाहरी इलाके में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुए.