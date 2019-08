पटना: पटना जिले के मोकामा से बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने गुरूवार देर शाम अपना तीसरा वीडियो जारी करते हुए कहा कि वह पुलिस के समक्ष नहीं, अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे. सिंह के घर से एक एके-47 राइफल और ग्रेनेड बरामद हुआ था और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए करीब एक सप्ताह से फरार हैं. वह इससे पहले दो ऐसे वीडियो जारी कर चुके हैं.

अनंत सिंह ने इस दौरान 19 अगस्त को एक वीडियो जारी कर कहा था कि वह गिरफ्तारी से नहीं घबराते हैं, 2 से 3 दिनों बाद अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे. अनंत ने जारी एक नए वीडियो में कहा कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है. वह पुलिस के सामने नहीं बल्कि अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे. हमें अदालत पर भरोसा है.

Independent MLA from Mokama, Anant Singh who has been absconding after police seized an AK-47 rifle from his residence on August 16: I will not surrender before the police, I will surrender before the Court. I trust the judiciary. #Bihar (22/8/2019) pic.twitter.com/aFozlo7a0r

— ANI (@ANI) August 22, 2019