Bihar में महागठबंधन को एक और झटका, RJD विधायक BJP में शामिल; कांग्रेस नेता ने भी दिये संकेत

Bihar Politics: बिहार में महागठबंधन को उस समय बड़ा झटका लगा जब भभुआ से राजद (RJD) विधायक भरत बिंद (Bharat Bind) पार्टी का साथ छोड़कर BJP में शामिल हो गए. बिहार में सरकार बदलने के बाद RJD के 5 विधायक अब तक BJP के पक्ष में आ चुके हैं. बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को विधानसभा में RJD विधायक भरत बिंद सत्ता पक्ष की ओर आकर बैठ गए. बिहार में NDA की सरकार बनने के बाद फ्लोर टेस्ट के दौरान RJD के तीन विधायक प्रह्लाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी ने NDA के पक्ष में वोट दिया था. बीजेपी में शामिल होने पर RJD के पूर्व विधायक भरत बिंद कहते हैं, ‘मुझे शामिल होना था इसलिए आ गया… हर कोई अपनी पार्टी ठीक से चला रहा है. मुझे नीतियों पर भरोसा है इसलिए आ गया…’

#WATCH | Patna: On joining BJP, former RJD MLA Bharat Bind says, “I wanted to join so I did… Everyone is running their party properly. I have faith in the policies, so I came…” https://t.co/vmzI2TLwSF pic.twitter.com/NzRvm100zn

— ANI (@ANI) March 1, 2024