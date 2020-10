Bihar Assembly Election 2020:बिहार में अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है और इसके मद्देनजर सभी पार्टियां जोर-शोर से प्रचार और रैलियों में जुटी हुई हैं. इसी बीच भाजपा के लिए एक बुरी खबर आई है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी और भाजपा के स्टार प्रचारक सैयद शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. दोनों नेताओं ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. इसके साथ ही राजीव प्रताप रूडी और मंगल पांडेय क्वारंटीन हो गए हैं. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: लालू ने कार्टून ट्वीट कर नीतीश पर साधा निशाना

सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सबकुछ ठीक है मैं पटना के एम्स अस्पताल में भर्ती हूं, सीटी स्कैन भी किया गया है जो बिल्कुल सही है. Also Read - लालू जिंदाबाद सुनकर भड़के सीएम नीतीश, तेजप्रताप-ऐश्वर्या के रिश्ते पर कही ये बड़ी बात

वहीं, शाहनवाज हुसैन ने भी खुद ट्वीट करके अपने कोविड-19 से संक्रमित होने की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, ‘मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया था जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. आज मैंने अपना टेस्ट करवाया, जो पॉजिटिव आया. पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि वो सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी कोरोना जांच करवा लें.

I have admitted myself into AIIMS trauma centre.

I am feeling fine, nothing to worry about.

— Syed Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) October 21, 2020