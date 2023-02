बिहार के इस जिले में Facebook, Whatsapp समेत इन 22 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगी पाबंदी, जानें वजह...

बिहार के सारण जिले में युवक की पीट-पीटकर हुई हत्या के बाद भड़की हिंसा को देखते हुए इलाके में धारा-144 (Section 144) लागू कर दी गई है. इसके साथ-साथ सरकार की तरफ से फेसबुक (Facebook), व्हाट्सऐप (Whatsapp), ट्विटर, वीचैट समेत 22 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platform) पर पाबंदी लगा दी गई है.

Government of Bihar temporarily bans 23 social networking and messaging applications till 2300hours of 8th February in Saran district to “maintain peace & tranquility” pic.twitter.com/GqETuqpihx — ANI (@ANI) February 6, 2023