कौन हैं वीणा मानवी? बांकीपुर से तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार क्यों हुईं गिरफ्तार, जानें

बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन शक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी की गिरफ्तारी हो गई. इस घटनाक्रम पर तेज प्रताप यादव ने जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया. जानिए पूरे मामले के बारे में...

Written by: Gargi Santosh
Published: July 13, 2026, 4:27 PM IST
कौन हैं वीणा मानवी? बांकीपुर से तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार क्यों हुईं गिरफ्तार, जानें
वीणा मानवी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की सोशल एक्टिविस्ट हैं. (Photo from Veena Manavi FB)
  • बांकीपुर उपचुनाव के बीच JJD पार्टी की उम्मीदवार वीणा मानवी गिरफ्तार हो गईं
  • तेज प्रताप यादव ने गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए सरकार पर आरोप लगाए
  • बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी
  • यहां BJP, RJD, जन सुराज और तेज प्रताप की पार्टी के बीच मुकाबला है

Bankipur Bypoll: बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने से पहले एक बड़ी राजनीतिक घटना हो गई. यहां तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) की उम्मीदवार वीणा मानवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. सोमवार (13 जुलाई) को जहां अलग-अलग पार्टी के उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे थे, वीणा भी उन्हीं में से एक थी लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई.

तेज प्रताप बोले – उम्मीदवार को जानबूझकर फंसाया

वीणा मानवी की गिरफ्तारी के बाद, तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक वीडियो जारी किया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की उम्मीदवार को जानबूझकर फंसाया गया है, ताकि चुनाव प्रभावित किया जा सके. तेज प्रताप ने सवाल उठाया कि जब वीणा मानवी नामांकन भरने जा रही थीं, तभी क्यों गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. उन्होंने आगे कहा कि बांकीपुर की जनता सब कुछ देख रही है और चुनाव में इसका जवाब देगी. उन्होंने यह भी दावा किया कि वह जल्द बिहार पहुंचकर इस मुद्दे पर राज्य सरकार का घेराव करेंगे.

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कौन हैं तेज प्रताप पार्टी की वीणा मानवी?

आपको बता दें वीणा मानवी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की सोशल एक्टिविस्ट हैं. वैश्य समाज से आने वाली वीणा महिला विकास मंच नाम का NGO चलाती हैं. साथ ही घरेलू हिंसा समेत महिलाओं से जुड़े मामलों को उठाती हैं. वीणा का जन्म 27 मार्च 1977 को हुआ. उन्होंने बोकारो (झारखंड) से पढ़ाई की, पत्रकारिता की और बाद में सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गईं.

30 जुलाई को बांकीपुर में चुनाव, 3 अगस्त को नतीजे

बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है, वहीं 3 अगस्त को मतों की गिनती की जाएगी. इस चुनाव में उम्मीदवार बदलने की चर्चा भी है, क्योंकि बीजेपी के अभिषेक कुमार सिन्हा ने नाम वापस ले लिया था, फिर पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया. वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भरोसा जताया कि एनडीए के सभी दल मिलकर बीजेपी को जीत दिलाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर के पास बिहार के विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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