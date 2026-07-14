कोई 96 करोड़ का मालिक तो किसी के पास घर तक नहीं, आखिर कितने अमीर हैं बांकीपुर सीट के उम्मीदवार

Bankipur Bypoll 2026: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबले के साथ उम्मीदवारों की दौलत भी चर्चा में है. चुनावी शपथपत्र के मुताबिक जन सुराज के प्रशांत किशोर करीब 96 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार ने अपने नाम पर घर नहीं होने की जानकारी दी है. जानिए किस उम्मीदवार के पास कितनी संपत्ति है.

Written by: Ikramuddin
Published: July 14, 2026, 9:59 PM IST
कोई 96 करोड़ का मालिक तो किसी के पास घर तक नहीं, आखिर कितने अमीर हैं बांकीपुर सीट के उम्मीदवार
चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को अपना शपथपत्र दिया है.

Bankipur Bypoll 2026: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव इस बार काफी चर्चा में है. इसकी एक वजह बड़े नेताओं की एंट्री है, तो दूसरी वजह उम्मीदवारों की संपत्ति भी है. चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को अपना शपथपत्र दिया है. इसमें उन्होंने अपनी संपत्ति, बैंक बैलेंस, जमीन, मकान, गाड़ी, गहने और कर्ज तक की जानकारी दी है. इन हलफनामों से पता चलता है कि इस सीट पर चुनाव लड़ रहे नेताओं की आर्थिक स्थिति एक-दूसरे से काफी अलग है.

प्रशांत किशोर सबसे अमीर उम्मीदवार

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. उनके शपथपत्र के मुताबिक उनके पास करीब 96.06 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसमें करीब 22.19 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 73.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. उनके पास नकद 65,570 रुपये हैं और वेदहास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में 100 फीसदी हिस्सेदारी भी है. उनकी पत्नी जाह्नवी दास की संपत्ति 101.93 करोड़ रुपये से ज्यादा है. अगर परिवार की कुल संपत्ति जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा करीब 198 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है.

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आरजेडी उम्मीदवार के पास भी खूब पैसा

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी अपने शपथपत्र में करोड़ों रुपये की संपत्ति घोषित की है. हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 8 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों का ब्योरा दिया गया है. इसमें बैंक खाते, गहने, जमीन और दूसरी संपत्तियां शामिल हैं.

BJP उम्मीदवार के पास अपना घर नहीं

बीजेपी ने इस सीट से अपने जमीनी कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है. प्रशांत किशोर के मुकाबले नीरज बेहद साधारण जिंदगी जीते हैं. नीरज कुमार सिन्हा की कुल चल-अचल संपत्ति मात्र 20.28 लाख रुपये है. वह प्रशांत किशोर से करीब 950 गुना कम अमीर हैं. नीरज के पास पटना या कहीं और अपने नाम पर कोई निजी घर या जमीन नहीं है. उनके पास 70 हजार रुपये कैश हैं. इसके अलावा 1.85 लाख रुपये का सोना और 48 हजार रुपये की चांदी है. मालूम हो कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा और मतों की गणना 3 अगस्त को होगी.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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