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बांकीपुर सीट पर सिर्फ BJP नहीं हारी, 'लालू यादव' और 'नीतीश कुमार' को भी मिली शिकस्त, जानिये इन दोनों उम्मीदवारों को मिले कितने वोट

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं इन दोनों उम्मीदवारों को कितने वोट मिले और पूरा चुनाव परिणाम.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 3, 2026, 9:42 PM IST
बांकीपुर सीट पर सिर्फ BJP नहीं हारी, 'लालू यादव' और 'नीतीश कुमार' को भी मिली शिकस्त, जानिये इन दोनों उम्मीदवारों को मिले कितने वोट
दोनों के वोट NOTA को मिले 646 वोटों से भी कम रहे. (Photo from IANS)
  • बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों से शानदार जीत हासिल की
  • निर्दलीय प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव को सिर्फ 81 वोट मिले
  • वहीं, निर्दलीय उम्मीदवार नीतीश कुमार के खाते में 149 वोट आए
  • दोनों उम्मीदवारों को मिले वोट NOTA के 646 वोटों से भी कम रहे

Bankipur Election Result 2026: बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के संस्थापक प्रशांत किशोर को जीत मिली. उन्हें 64,151 वोट मिले और उन्होंने भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों के अंतर से हराया. नीरज सिन्हा के खाते में 44,827 वोट आए. यह चुनाव सिर्फ प्रशांत किशोर की वजह से चर्चा में नहीं रहा, बल्कि 2 ऐसे उम्मीदवार भी सुर्खियों में रहे जिनके नाम सुनकर लोग हैरान रह गए. यह नाम – लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार थे.

बांकीपुर उपचुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार ने खींचा ध्यान

हालांकि, ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, बल्कि उन्हीं नामों वाले दो अलग प्रत्याशी थे. बांकीपुर चुनाव नतीजों में इन दोनों उम्मीदवारों को बहुत कम वोट मिले. लालू प्रसाद यादव को सिर्फ 81 वोट, जबकि नीतीश कुमार को 149 वोट मिले. दिलचस्प बात यह रही कि दोनों के वोट NOTA को मिले 646 वोटों से भी कम रहे.

और पढ़ें: Bankipur Election Result: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की प्रचंड जीत, 18953 वोटों से BJP उम्मीदवार नीरज सिन्हा को हराया

कौन हैं चुनाव लड़ने वाले लालू प्रसाद यादव?

46 वर्षीय लालू प्रसाद यादव सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड के जादो रहिमपुर गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है और मढ़ौरा अनुमंडल न्यायालय में ताईद के रूप में कार्यरत हैं. वे पिछले दो दशकों से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने पंचायत चुनाव से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और इसके बाद लोकसभा, विधानसभा, शिक्षक निर्वाचन, स्नातक निर्वाचन, एमएलसी चुनाव और यहां तक कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी नामांकन दाखिल किया. हालांकि, अब तक उन्हें किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिली. वहीं, नीतीश कुमार पूर्णिया जिले के गंगैली गांव के निवासी हैं

प्रशांत किशोर की जीत, BJP दूसरे और RJD तीसरे स्थान पर

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 31वें राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को 64,151 वोट मिले. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों के अंतर से हराया. नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले, जबकि राजद उम्मीदवार 14,273 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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