Bankipur Election Results: 'बांकीपुर के लोग हमसे क्यों...', नीरज कुमार की हार पर आया BJP का पहला रिएक्शन

Bankipur Election Results: बांकीपुर में जीत के साथ प्रशांत किशोर ने राजनीति में दमदार एंट्री की है. प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने BJP उम्मीदवार नीरज कुमार को 18 हजार 953 वोटों से शिकस्त दी है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/bihar/bankipur-election-results-why-should-the-people-of-bankipur-oppose-us-bjps-first-reaction-after-prashant-kishor-big-victory-8492051/ Copy

बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को तकरीबन 19 हजार वोटों से शिकस्त दी. (Photo: ANI)

Bankipur Election Results: बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ा झटका लगा है. BJP उम्मीदवार नीरज कुमार को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने तकरीबन 19 हजार वोटों से करारी शिकस्त दी. प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनाव लड़ा था और उन्होंने BJP का किला माने जाने वाले बांकीपुर में दमदार जीत दर्ज की. पार्टी की हार के बाद भाजपा का बयान आया है. BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी हार की समीक्षा करेगी.

BJP हार की समीक्षा करेगी

संजय सरावगी ने कहा कि बांकीपुर के लोग हमसे अलग क्यों हुए इसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि बांकीपुर में हमलोगों ने हमेशा विकास किया है. वहां पार्टी ने अभुतपूर्व विकास किया है. बांकीपुर हमेशा हमारी प्राथमिकता में रहा है और आगे भी रहेगा. जीतने वाले प्रत्याशी को बधाई.

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर से साबित हो गया कि ” जीत उसकी जरूर होती है , जो लगातार लड़ता है , जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है , जो कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क व् संवाद कायम रखता है “.. ये जीत भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के… — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) August 3, 2026

रोहिणी आचार्य ने क्या बोला?

उधर, राजद नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का भी रिएक्शन आया है. रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा, ‘बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर से साबित हो गया कि ‘जीत उसकी जरूर होती है , जो लगातार लड़ता है , जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है , जो कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क व् संवाद कायम रखता है.’ ये जीत भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है. विजेता को हार्दिक बधाई और जन-समर्पित कार्यकाल व् भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं.

बांकीपुर में क्यों हुआ था चुनाव?

बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई थी. साल 1995 से भाजपा के कब्जे वाली इस सीट पर इस बार के उपचुनाव के नतीजों पर प्रदेश की राजनीति की विशेष नजर बनी हुई थी.