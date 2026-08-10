भरत तिवारी एनकाउंटर: SDM समेत 11 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन, 12 अगस्त तक गिरफ्तारी का आदेश

भरत तिवारी की मौत का मामला पिछले कई सप्ताह से बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है. मामला सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई.

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बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अदालत ने सोमवार (10 अगस्त 2026) को बड़ा आदेश दिया है. आरा की CJM कोर्ट ने मामले में आरोपी बनाए गए 11 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वॉरन्ट जारी किया है. इनमें तत्कालीन SDM, SDPO और थानाध्यक्ष समेत कई अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक,कोर्ट ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 अगस्त 2026 तक अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, एडवोकेट संजीव कुमार ने बताया, “गैर-जमानती वॉरन्ट के लिए मैंने आरा कोर्ट में याचिका डाली थी.अभी तक की कार्रवाई, जांच रिपोर्ट, प्राथमिकी अभियुक्त को लेकर जानकारी भी मांगी गई थी.जगदीशपुर के तत्कालीन SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाना के तत्कालीन SHO राजेश मालाकार, STF जवान अक्षय कुमार (गिरफ्तार), विकास कुमार, रविंदर, अंकित आर्यन, रामचंदर, हरिशचंदर अभियुक्तों में शामिल हैं.”

17 जून 2026 को हुआ था भरत तिवारी का एनकाउंटर

भरत तिवारी का 17 जून 2026 को बिहार के भोजपुर इलाके में पुलिस और STF की कार्रवाई के दौरान एनकाउंटर हुआ था. घटना के बाद उनके परिवार की ओर से पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए. परिजनों और स्थानीय लोगों की ओर से आरोप लगाया गया कि भरत ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिया था. इसके बावजूद उन पर गोली चलाई गई. इसी दावे को लेकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज हुई. बाद में इस मामले में आरोपी बनाए गए एक STF जवान को भी गिरफ्तार किया गया था. पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी की खबर 31 जुलाई को सामने आई थी.

एनकाउंटर से 2 दिन पहले किया था फेसबुक लाइव

एनकाउंटर से 2 दिन पहले 15 जून की सुबह भरत भूषण तिवारी ने फेसबुक लाइव किया था. वीडियो में दिख रहा था कि वो सुनसान इलाके में खड़ा हैं. उसके सामने पुलिस और STF की टीम खड़ी है. भरत के दोनों ओर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने भोजपुर पुलिस के जवान हथियार लेकर खड़े हैं. वीडियो में भरत खुद को निर्दोष बताते हुए कहते हैं कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूं, इसके बावजूद STF के साथ भोजपुर पुलिस टीम मुझे पकड़ने आई है.

पुलिस का दावा-पैर में मारी गई थी गोली

वीडियो के आखिर में भरत भूषण पुलिस की ओर हथियार फेंकते दिखते हैं. सरेंडर करने के तुरंत बाद उनका फेसबुक लाइव बंद हो जाता है. पुलिस का दावा है कि इसके बाद उसने दोबारा पिस्टल उठाकर फायरिंग की कोशिश की. जवाबी कार्रवाई में उसके पैरों में गोली मारी गई.

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ग्रामीणों ने भी उठाए थे सवाल

एनकाउंटर के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने भी पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए थे. कुछ ग्रामीणों ने दावा किया था कि भरत तिवारी का प्रशासन के साथ विवाद चल रहा था और उन्हें कथित तौर पर धमकियां मिली थीं. स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि भरत इलाके में विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय थे और इसी वजह से उनका प्रशासन से टकराव हुआ था. इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अदालत के मौजूदा आदेश से नहीं होती है, इसलिए इन्हें आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

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