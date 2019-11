मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के कासिमबाजार थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियारों का एक जखीरा पकड़ा है. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बरामद की हुई हथियारों की आपूर्ति नक्सलियों को की जानी थी. सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि पिछले दिनों लखीसराय जिले में पुलिस के साथ नक्सलियों की हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था. पुलिस सूत्रों का कहना है कि नक्सली हाल में झारखंड चुनाव और अगले साल होने वाले बिहार चुनाव को देखते हुए छोटे हथियारों को जमा करने की कोशिश में जुटे हैं.

मुंगेर प्रमंडल के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआइजी) मनु महाराज ने कहा है कि लखीसराय मुठभेड़ में नक्सलियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, इस कारण नक्सलियों में बौखलाहट है. उन्होंने दावा किया कि बुधवार को बरामद हथियारों को नक्सलियों को आपूर्ति किया जाना था. पुलिस ने 29 दोनाली बंदूकें और दो राइफल के अलावा विभिन्न प्रकार के 529 कारतूस बरामद किए थे. इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Bihar: Police today seized huge cache of arms and ammunition and arrested four arms smugglers from Kasim Bazar in Munger. Further probe underway. pic.twitter.com/sTfc01k3AD

— ANI (@ANI) November 20, 2019