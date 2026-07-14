Fodder Scam: सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से मना कर दिया, जिसमें देवघर चारा घोटाला मामले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सजा को सस्पेंड किया गया था.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 14, 2026, 11:22 AM IST
Supreme court, lalu yadav
सुप्रीम कोर्ट में CBI की याचिका पर सुनवाई टली, देवघर घोटाले में लालू यादव के खिलाफ की ये मांग

Fodder Scam: चारा घोटाला मामले राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने लालू यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने मंगलवार (जुलाई, 14, 2026) को झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से मना कर दिया, जिसमें देवघर चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सजा को सस्पेंड किया गया था.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच झारखंड राज्य की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के 12 जुलाई, 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें देवघर ट्रेजरी चारा घोटाला मामले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सज़ा को सस्पेंड किया गया था.

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About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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