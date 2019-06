पटना-मुजफ्फरपुर: बिहार में एक्यूट इन्सैफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ कर अब 115 हो गयी है. मुजफ्फरपुर श्रीकृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ सुनील कुमार शाही ने बताया कि आज पांच और बच्चों की मौत हो गई. इन पांच बच्चों को मिला कर उनके अस्पताल में मरने वाले बच्चों की संख्या अब 95 हो गयी है.

Sunil Kumar Shahi, Superintendent at Sri Krishna Medical College & Hospital (SKMCH), Muzaffarpur on AES cases: 68 children are in ICU, 65 are in the ward, today number of deaths is 5. Recovery rate is increasing because parents are bringing their children early. pic.twitter.com/nLtBNWctC9

— ANI (@ANI) June 19, 2019