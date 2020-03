मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शनिवार की तड़के कार और ट्रैक्टर के बीच टक्कर में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. जिला मजिस्ट्रेट चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि दुर्घटना उत्तरी पटना से 80 किलोमीटर दूर कांति इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर उस दौरान हुई जब 14 लोगों को ले जा रहा तेज रफ्तार एक वाहन विपरीत दिशा से आ रहे ईंटों से भरे ट्रैक्टर से टकरा गया.

Bihar: 11 dead, 4 injured in a collision between a Scorpio vehicle and a tractor on NH-28 in Kanti Police Station area of Muzaffarpur https://t.co/PQpPvK9s9u pic.twitter.com/ZHSzjbi9lu

— ANI (@ANI) March 7, 2020