Bihar, Gang-Rape, Muzaffarpur, crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बुधवार को दो लोगों ने एक 13 साल लड़की का अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने बताया कि लड़की को जिले के एक गांव में एक खेत में बेहोशी की हालत में पड़ा पाया गया. लड़की का उस समय अपहरण कर लिया गया, जब वह बुधवार सुबह किसी काम के लिए बाहर गई थी. लड़की ने बताया कि जब तक वह बेहोश नहीं हो गई, तब तक उन लोगों ने करीब पांच घंटे तक उसके साथ नृशंस व्यवहार किया किया.

बोचहां पुलिस थाने के एक अधिकारी के अनुसार, दो लोगों ने उसे एक खेत में देखा और फिर एकांत इलाके में उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की ने आरोप लगाया है कि जब तक वह बेहोश नहीं हो गई, तब तक उन लोगों ने करीब पांच घंटे तक उसके साथ नृशंस व्यवहार किया किया. उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी मौके से भाग गए.

Bihar: A minor girl has allegedly been raped in the Muzaffarpur district's Bochaha area

"We investigated the case and FIR has been registered. Two names have surfaced. Raids are being conducted to nab the accused," Muzaffarpur SP Jayant Kant said yesterday pic.twitter.com/ZihwaZYZb6

