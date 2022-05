पटना: बिहार के बीते कल गुरुवार को आंधी तूफान और बिजली गिरने से 16 जिलों में 33 लोगों की मौत हो गई है. 19 मई की दोपहर में बिहार के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की कुछ देर तक हुई थी, जिससे पेड़ों के उखड़ने से सड़कें बाधित हो गईं और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए. राज्‍य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है. मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को मृतक लोगों के परिवारों को सहायता का ऐलान किया है.Also Read - सीबीआई की टीम छापे के बाद लालू यादव के आवास से धक्‍कामुक्‍की के बीच बाहर निकली, RJD चीफ, राबड़ी देवी, दो बेटियों पर FIR दर्ज

Bihar | As many as 33 people died in 16 districts due to gale storms and lightning. CM announced financial aid of Rs 4 lakh to kin of people who lost their lives in the incidents. After assessing the crop & house damage, instructions to provide assistance to families: CMO

— ANI (@ANI) May 20, 2022