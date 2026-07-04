बिहार में 700 साल से खड़ा है ये बरगद का पेड़, अब वैज्ञानिकों के खुलासे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया

ये रिसर्च भारत के वैज्ञानिकों की एक टीम ने की है. टीम की अगुवाई डॉक्टर त्रिना बोस ने की थी. वैज्ञानिकों ने बरगद की लकड़ी के नमूने लेकर उसकी उम्र का पता लगाया.

Written by: Ikramuddin
Published: July 4, 2026, 5:03 PM IST
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वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नई तकनीक आगे चलकर भारत समेत दुनिया के दूसरे पुराने पेड़ों की सही उम्र पता लगाने में भी मदद करेगी. (पीआईबी)

Ajab Gajab News: बिहार के मुंगेर में खड़ा विशाल बरगद का पेड़ अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है. वैज्ञानिकों ने जांच के बाद बताया है कि ये पेड़ करीब 700 साल पुराना है. खास बात यह है कि इसकी उम्र किसी कहानी या पुराने रिकॉर्ड के आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जांच से तय की गई है. इसके साथ ही यह दुनिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बरगद का पेड़ बन गया है. ये रिसर्च भारत के वैज्ञानिकों की एक टीम ने की है. टीम की अगुवाई डॉक्टर त्रिना बोस ने की थी. वैज्ञानिकों ने बरगद की लकड़ी के नमूने लेकर उसकी उम्र का पता लगाया.

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कैसे पता चली पेड़ की सही उम्र

आमतौर पर पेड़ों की उम्र उनके तनों में बनने वाले सालाना घेरों से पता चल जाती है. लेकिन बरगद जैसे पेड़ों में ऐसे घेरे साफ नहीं बनते. यही वजह है कि इनकी सही उम्र जानना हमेशा मुश्किल रहा है. इस परेशानी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने पेड़ की एक पुरानी शाखा और एक दूसरे तने से लकड़ी के नमूने लिए. फिर इनकी आधुनिक तकनीक से जांच की गई. जांच में पता चला कि यह बरगद करीब 700 साल पुराना है. अब तक माना जाता था कि ये पेड़ करीब 300 से 350 साल पहले लगाया गया था. मगर नई जांच से साफ हो गया कि बरगद बहुत पुराने समय का है. यानी ये उस पुराने जंगल का हिस्सा है, जो कभी इस इलाके में फैला हुआ था.

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पेड़ों की उम्र पता लगाना हुआ आसान

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नई तकनीक आगे चलकर भारत समेत दुनिया के दूसरे पुराने पेड़ों की सही उम्र पता लगाने में भी मदद करेगी. इससे पुराने पेड़ों की सुरक्षा, प्रकृति की रक्षा और इतिहास को समझने में भी बड़ा फायदा होगा. मालूम हो कि यह पूरा शोध Quaternary Research नाम की इंटरनेशनल मैगजीन में भी छपा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरीके से अब ऐसे कई पुराने पेड़ों की असली उम्र सामने आ सकेगी, जिनके बारे में अब तक सिर्फ अनुमान लगाए जाते थे.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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