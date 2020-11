A ruckus erupted at Congress office in Patna during Bihar Congress Legislative Party meeting (CLP) today: बिहार में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद आज शुक्रवार को पटना में पार्टी के विधायक दल की मीटिंग आयोजित की गई. इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में कुछ नेता और कार्यकर्ता हंगामा करते हुए नजर आए. वह नारे भी लगा रहे थे. इस मीटिंग में कांग्रेस के दो विधायक शामिल नहीं हुए. Also Read - Bihar Politics LIVE Updates : बिहार में सियासी हलचल तेज, कौन बनेगा सीएम, 15 नवंबर को होगा तय, जानिए MLC चुनाव के नतीजे

कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की जब मीटिंग हुई तो ऑफिस में कुछ नेता और कार्यकर्ता नारेबारी करते हुए नजर आ रहे हैं. इस मीटिंग दौरान छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे. इस बैठक में न‍वनिर्वाचित दो विधायक अबीदुर रहमान और मनोहर प्रसाद शामिल नहीं हुए. Also Read - तेजस्वी यादव को सता रहा डर, महागठबंधन के कुछ विधायक हो सकते हैं बागी

इस पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ”मुझे हंगामे की जानकारी नहीं है, मैं मामले का संज्ञान लूंगा. दो विधायकों में कोई बड़ी बात नहीं है, आज सीएलपी बैठक में शामिल नहीं हुए, अबिदुर रहमान अस्वस्थ हैं और मनोहर प्रसाद कल हमसे मिले थे, आज वह नहीं आए. Also Read - Bihar Results: बिहार चुनाव में प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस में फिर उभरे 'असंतोष के सुर', गलत टिकट वितरण या...

#WATCH | Bihar: A ruckus erupted at Congress office in Patna during Congress Legislative Party meeting (CLP) today; Chhattisgarh CM & party leader Bhupesh Baghel was also present. pic.twitter.com/B2DQBHkezC — ANI (@ANI) November 13, 2020

दरसअल, महागठबंधन का बहुमत नहीं आने और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर होने से कांग्रेस के अंदर ही कलह की खबरें चुनाव परिणाम आते ही आने लगी थीं और प्रत्‍यारोप भी सामने आए. इस नए वीडियो में कांग्रेस में अनुशासन एक बार फिर तार-तार सामने होते हुए दिखाई दिया.

महागठबंधन की हार पर गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने अपने खराब प्रदर्शन के लिए पार्टी के भीतर आत्मचिंतन की बात कही थी. इस बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 19 सीटों पर सिमट गई. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 43 सीट प्राप्त हुई हैं, जबकि 2015 के चुनाव में उनकी पार्टी को 71 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. इस चुनाव में भाजपा को 74 सीट मिली हैं.