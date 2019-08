पटना: बिहार के विवादास्पद विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास पर शुक्रवार को छापेमारी के दौरान एक एके..47 राइफल के साथ ही बड़ी मात्रा में गोलियां और विस्फोटक सामग्री बरामद हुयी. एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के एक दल ने मोकामा से कई बार से विधायक अनंत सिंह के ग्रामीण पटना में बाढ़ उपमंडल के नदवान गांव स्थित मकान पर छापा मारा. मौके पर बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया था जिससे कि वहां से बरामद होने वाले विस्फोटक को निष्क्रिय किया जा सके.

#UPDATE Bomb Squad arrives at the residence of Independent MLA Anant Kumar Singh. #Bihar https://t.co/NXQBXZNqpL

