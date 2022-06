Bihar News: बिहार के समस्तीपुर जिले की एक तस्वीर देखकर आपका सिर भी शर्म से झुक जाएगा. एक मजबूर बाप दरवाजे-दरवाजे जाकर अपने बेटे के शव को अस्पताल से लेने के लिए भीख मांगता नजर आ रहा है. अस्पताल ने बेटे का शव देने के लिए बाप से 50 हजार रुपये मांगे हैं. मजबूर बाप भीख मांगकर बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों से भीख मांग रहा है. एक मजबूर बार की ये तस्वीर आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि बिहार में व्यवस्था नाम की भी कोई चीज है क्या. अब इस मामले का खुलासा होने के बाद समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने कहा है कि मेरे द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दंपति के आरोप गलत हैं. उनके इस बयान को तस्वीरें साफ झुठला रही हैं.Also Read - Breaking News Today: पाकिस्तान में मंदिर पर हमला, फिर से डराने लगा कोरोना, दिल्ली में थमी मेट्रो की रफ्तार, LIVE Updates

बुधवार को मामला सामने आने के बाद एडीएम विनय कुमार राय ने कहा था कि यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो इस मामले में हम निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे, जिम्मेदार पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. Also Read - क्या बिहार में भी आएगा धर्मांतरण विरोधी कानून? जानें क्या बोले सीएम नीतीश कुमार

तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एक बाप इतना भी मजबूर हो सकता है कि बेटे के शव के लिए ही भीख मांगनी पड़े. ये तस्वीरें सिस्टम की कुव्यवस्था का नजारा दिखा रही हैं. Also Read - बिहार: बेतिया बस स्टैंड में चार लोगों ने नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म, 12 घंटे के भीतर पुलिस ने धर दबोचा

Samastipur, Bihar | Parents of a youth beg to collect money to get the mortal remains of their son released from Sadar Hospital after a hospital employee allegedly asked for Rs 50,000 to release the body pic.twitter.com/rezk7p6FyG

— ANI (@ANI) June 8, 2022