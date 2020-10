Bihar Assembly Election 2020 की तैयारियां बिहार में जोरों से चल रही है. ऐसे में सभी पार्टी अपने अपने चुनावी घोषणों को विशाल और जनकल्याणकारी बताने में जुटी हुई है. ऐसे में भाजपा का एक चुनावी वादा विवादों में फंस सकता है. क्योंकि भाजपा के इस चुनावी वादे की शिकायत अब चुनाव आयोग के पास की जा चुकी है. बता दें कि भाजपा ने अपने चुनावी वादे में कहा था कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनती है तो बिहारवासियों को मुफ्त में कोरोना के टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: JDU ने जारी किया संकल्प पत्र, दिया नया नारा- पूरे होते वादे, अब हैं नए इरादे

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने गुरुवार को चुनाव आयोग में भाजपा के इस वादे को चुनौती दी है. इस पर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि गया है कि भाजपा द्वारा ऐसे वादे जारी किया जाना, केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है. उन्होंने कहा कि ऐसा किसी भाजपा नेता ने नहीं किया है बल्कि देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है.

Filed an urgent complaint with ECI regarding BJP’s announcement of free Covid-19 vaccine for Bihar by Union Finance Minister @nsitharaman. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: लालू ने कार्टून ट्वीट कर नीतीश पर साधा निशाना

This is not only discriminatory but also a false promise & blatant misuse of Central Govt. powers during elections.

cc: @SpokespersonECI pic.twitter.com/yti8vR9i2E

— Saket Gokhale (@SaketGokhale) October 22, 2020