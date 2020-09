Bihar Assembly Election 2020: विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज है. दोनों गठबंधनों में रस्साकशी जारी है तो अब चुनाव आयोग ने भी कहा है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा भी जल्द हो जाएगी. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने शनिवार को ये भी क्लियर कर दिया कि राज्य में 29 नवंबर से पहले विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे. Also Read - बिहार में चुनाव से पहले CM नीतीश ने खेला बड़ा दांव, SC-ST पर हुए मेहरबान, दिए ये निर्देश...

चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही बयानबाजी का दौर भी जारी है. महागठबंधन में उठापटक चल रही है तो वहीं एनडीए गठबंधन में सबकुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है. वजह कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के गठबंधन में शामिल होने के बाद लोजपा का गुस्सा तो वहीं भाजपा नेताओं के बड़े बयान. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: बिहार में BJP का चुनावी गेमप्लान 'सप्तऋषि' जानिए क्या है

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा था कि बिहार में अकेले खुद के बूते कोई भी दल चुनाव नहीं जीत सकता, भाजपा को भी ये गलतफहमी नहीं है. लेकिन शनिवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के सिंह ने सुशील मोदी के बयान को दरकिनार कर कहा है कि बिहार में हम अकेले सरकार बनाने में सक्षम हैं. Also Read - बिहार में 29 नवंबर से पहले हो जाएंगे विधानसभा चुनाव, जल्द होगी तारीख की घोषणा: चुनाव आयोग

We can form a government on our own, in Bihar, there’s no doubt in it. But, we’ve been in partnership with the JDU since 1996, & we do not want to break it, neither do they. We don’t leave our friends: BJP MP from Arrah, Bihar & Union Power Minister RK Singh #BiharAssemblyPolls pic.twitter.com/qrxoWm2Ykj

