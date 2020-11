Bihar Assembly Election 2020: बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में हो रहा विधानसभा चुनाव उनका अंतिम चुनाव है. हालांकि इस पर उनकी पार्टी जेडीयू ने सफाई दी है कि उनका मतलब पूरी तरह से राजनीति से संन्यास से नहीं था बल्कि वे केवल इस चुनाव की आखिरी सभा के बारे में बोल रहे थे. Also Read - सीएम नीतीश ने किया संन्यास का ऐलान, चिराग ने ली चुटकी-साहेब, अब हम हिसाब किससे लेंगे

पूर्णिया के धमदाहा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे नीतीश कुमार ने कहा था, ‘‘आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है. परसों मतदान है और यह मेरा अंतिम चुनाव है. अंत भला तो सब भला.’’ नीतीश के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया. विपक्ष उन पर हमलावर हो गया. Also Read - Bihar Election 2020: CM नीतीश ने किया राजनीति से संन्यास का ऐलान, कही ये बड़ी बात. देखें Video

महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, “आदरणीय नीतीश जी बिहारवासियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के साथ-साथ ज़मीनी हकीकत भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे. हम शुरू से कहते आ रहे है कि वो पूर्णत: थक चुके है और आज आखिरकार उन्होंने अंतिम चरण से पहले हार मानकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर हमारी बात पर मुहर लगा दी.” Also Read - चिराग का दावा, कम सीटें आने पर तेजस्वी के सामने 'हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर' खड़े हो जाएंगे नीतीश

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष को हमलावर होते देख जेडीयू पार्टी सूत्रों ने इस खबर को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का मतलब इन चुनावों की उनकी आखिरी चुनावी बैठक से था.

नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव के बयान पर राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश ने कहा, “मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नीतीश जी ने कहा है कि यह उनका आखिरी चुनाव है. वह राजनीति में हैं और बने रहेंगे.”

I’d like to clarify that Nitish ji has said that this is his last election. He is, & will stay in politics: Harivansh, Deputy Chairman of the Rajya Sabha, on Nitish Kumar’s announcement of the Bihar 2020 polls being his last election pic.twitter.com/0Uo8ndfS78

— ANI (@ANI) November 5, 2020