नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनावों में जीत मिलने के बाद NDA नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने जा रही है. लेकिन इससे पहले भाजपा के दिल्ली दफ्तर में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है. सतारूढ़ गठबंधन को जहां 243 में से 125 सीटों पर जीत हासिल की जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीटें जीती. इसी के साथ चौथी बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है.

बिहार जीत की घोषणा होने के साथ ही दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में जश्न शुरू हो चुका है. इस दौरान यहां हजारों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और NDA की जीत की खुशिया मना रहे हैं. बता दें कि बुधवार की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

Delhi: Preparations underway at BJP headquarters, for the celebrations scheduled to take place later today following the victory of NDA in #BiharElections2020.

Prime Minister Narendra Modi will take part in the event. pic.twitter.com/MPwHzDhyzJ

Prime Minister Narendra Modi will take part in the event. pic.twitter.com/MPwHzDhyzJ

