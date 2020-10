Bihar Assembly Election 2020: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर-शोर से चल रहा है. सभी पार्टियों ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. ऐसे में आज कई बड़ी रैलियां होंगी. बिहार में 28 अक्टूबर यानी बुधवार को पहले चरण का चुनाव होना है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं की आज चुनावी सभा है. Also Read - भाजपा का बड़ा आरोप, कांग्रेस ने जमात-ए-इस्लामी, पीएफआई जैसे संगठनों से समझौते किए

Campaigning for the first phase of #BiharElections2020 will end today. Also Read - नीतीश कुमार की रैली में लगे मुर्दाबाद के नारे, गुस्सा कर बोले- जिसको जिंदाबाद कह रहे हो उसको सुनने जाओ

The State will vote in 3 phases on 28th October, 3rd and 7th November; results will be announced on 10th November. Also Read - उद्धव का भाजपा से सवाल, 'बिहार के लिए टीका मुफ्त, बाकी राज्यों के लोग क्या बांग्लादेश से आये हैं'

