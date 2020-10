Bihar Election 2020: देश में जारी कोरोना संकट के बीच बिहार में तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर-शोर से चल रहा है. पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर यानी बुधवार को होना. पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. आज प्रचार का आखिरी दिन भी है और ऐसे में बिहार में कई बड़ी रैलियां भी देखने को मिलेंगे. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: बीच चुनाव नीतीश से 'दूरी' बनाने लगी भाजपा, 10 नवंबर को राज्य में बदलेगा नेतृत्व!

पहले चरण में भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले के 71 निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे. इसके बाद दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा और अंतिम फेज यानी 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोट डलेंगे. मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी.

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है. यहां 38 सीट एससी और एसटी कैटगरी के लिए रिजर्व है. बता दें कि राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होने वाला है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बताया है कि राज्य में 7.29 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.85 करोड़ पुरुष और 3.4 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं. आइये जानते हैं कि आपका नाम मतदाता लिस्ट में है या नहीं और यह जानने के लिए आपको क्या करना होगा?

How to Check Your Name in Voters List

– मतदाता लिस्ट में नाम देखने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर जाएं.

– इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें और ‘मतदाता सूची में नाम खोजे’ ऑप्शन पर क्लिक करें..

– इसके बाद ‘राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल’ का पेज खुल जाएगा.

– पेज खुलने के बाद अपनी डिटेल्स डालें और सर्च करें. इसमें आपका नाम, पिता का नाम, निर्वाचन क्षेत्र, जिले का नाम, – विधानसभा क्षेत्र, उम्र डालनी होगी.

– इसके अलावा आप वहां दिये नक्शे के माध्यम से अपने जिले को सर्च करके भी अपना नाम खोज सकते हैं.

वोटर स्लिप कैसे करें डाउनलोड? (How to Download the Voter Slip)

– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार ceobihar.nic.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

– इसके बाद सर्च इलेक्टोरल पर क्लिक करें.

– इसके बाद अपनी विधानसभा पर क्लिक करें और कैप्चा कोड डाले.

– आपका वोटर लिस्ट खुल जाएगा और फिर इसे आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे.