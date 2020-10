Bihar Assembly Polls 2020: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है. चुनाव प्रचार में लोक लुभावन वादों का दौर भी जारी है. सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों ने अपने घोषणापत्र में नौकरी, कर्जमाफी समेत कई वादे किये हैं. बिहार में पहले फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है और दूसरे दौर के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने दूसरे चरण के मतदान से पहले आबादी के हिसाब से आरक्षण की हिमायत की है. उनका कहना है कि उनकी हमेशा से यही राय रही है और वह इस पर ही कायम हैं कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए. Also Read - सुन लीजिए कमलनाथ जी... मैं कुत्ता हूं, मेरा मालिक मेरी जनता है, जिसकी मैं सेवा करता हूं: सिंधिया

As far as the question of population is concerned, that is decided only after the census & that decision is not in our hands. We would like that reservation should be proportionate to population, there is no second opinion about it: Bihar CM Nitish Kumar #Biharpolls

(29.10.2020) pic.twitter.com/KfRmzU6nXF

