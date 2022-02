Bihar: बिहार में एक भ्रष्‍ट अधिकारी (Purnia Sub-Registrar) के यहां से भारी मात्रा में नकदी, ज्‍वैलरी और जमीन और निवेश का खुलासा हुआ है. पूर्णिया के सब-रजिस्ट्रार अमरेश पी सिंह के खिलाफ सतर्कता विभाग को छापे (Vigilance raid) में अब तक करीब 1.12 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई है. आय से अधिक संपत्ति रखने पर पूर्णिया के सब- रजिस्‍टार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.Also Read - चिराग पासवान गिरफ्तार, पटना में रैली पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठीचार्ज से कई कार्यकर्ता घायल

Bihar | Case regd against Amresh P Singh, Purnia Sub-Registrar,for possessing assets more than his income. Search on at his Patna residence.About Rs 1.12 crores assets recovered-Rs 12 lakh cash,jewellery, 15 passbooks, land-related & LIC papers:DSP Bhaskar Ranjan, Vigilance Dept pic.twitter.com/VPVgxmYwSA

— ANI (@ANI) February 16, 2022