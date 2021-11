Bihar: ATS has arrested an Army jawan for leaking secret official information to Pakistani master: बिहार में राज्‍य के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने एक पाकिस्तानी आका को गुप्त सूचना लीक करने के आरोप में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.Also Read - मोदी सरकार ने CBI, ED निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाया, कांग्रेस ने साधा निशाना, बताया सरकार के गुर्गो

एटीएस के अधिकारी ने बताया कि जनार्दन प्रसाद सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी को इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा प्रदान की गई गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया गया था. अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कबूल किया कि उसने एक पाकिस्तानी महिला से बातचीत के दौरान सेना छावनी दानापुर से संबंधित कुछ जानकारी साझा की है.

बिहार एटीएस का मानना है कि जवान नालंदा जिले का रहने वाला है और दानापुर छावनी में तैनात सिंह को पाकिस्तानी महिला ने हनीट्रैप में फंसाया था. अधिकारी ने कहा कि सिंह को संभवत: पाकिस्तानी महिला ने देश में सैन्य प्रतिष्ठानों के बारे में गुप्त सूचना साझा करने के लिए ब्लैकमेल किया था. आरोपी ने उसके साथ कुछ गोपनीय दस्तावेज भी साझा किए हैं.