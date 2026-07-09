BPSC की तैयारी से शुरू हुई लव स्टोरी का खूनी अंत, पत्नी की संदिग्ध हत्या में BDO पति और प्रेमिका SI अरेस्ट

BPSC की तैयारी के दौरान शुरू हुई प्रेम कहानी शादी तक पहुंची, लेकिन कुछ साल बाद यह रिश्ता हत्या के आरोपों तक जा पहुंचा. दहेज, कथित अफेयर और संदिग्ध मौत के इस मामले में पुलिस ने BDO और महिला SI को गिरफ्तार किया है.

Written by: Farha Fatima Edited by: Farha Fatima
Updated: July 9, 2026, 12:19 PM IST
BDO पति और महिला SI गिरफ्तार (image creation AI)
BDO पति और महिला SI गिरफ्तार (image creation AI)
  • BDO मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति और उसकी कथित प्रेमिका SI अन्नू कुमारी को गिरफ्तार किया.
  • परिवार ने दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और कथित अवैध संबंधों के चलते हत्या का आरोप लगाया है.
  • पुलिस के अनुसार, अमृता की मौत से पहले उसे नशीला पदार्थ दिए जाने की आशंका है और मामले की जांच जारी है.
  • मोबाइल CDR, डिजिटल सबूत और पूछताछ के आधार पर पुलिस मौत की असली वजह का पता लगाने में जुटी है.

हर दिन देश के किसी न किसी कोने से एक नई हत्या की खबर आ रही है. कोई पति को मार रहा है, कोई पत्नी को. या फिर किसी की गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड की वजह से किसी तीसरे की हत्याएं हो रही हैं. अब एक और नया केस बिहार से सामने आया है. बिहार के दरभंगा में BDO मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पति और उसकी कथित प्रेमिका, महिला सब-इंस्पेक्टर अन्नू कुमारी को गिरफ्तार कर मामले की जांच तेज कर दी गई है. यह मामला दहेज उत्पीड़न, मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना और कथित अवैध संबंधों से जुड़ा है. पुलिस अब मोबाइल सीडीआर और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है.

मुलाकात से कलह तक

दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनोज कुमार और अमृता कुमारी की मुलाकात साल 2015 में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान हुई थी. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई. 2018 में मनोज को रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर के पद पर चयन हुआ. साल 2020 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और 2023 में परिवार की सहमति से औपचारिक विवाह हुआ. 2022 में मनोज कुमार जाले ब्लॉक के बीडीओ बन गए. शुरुआती सालों में रिश्ता ठीक रहा, लेकिन बाद में घरेलू कलह बढ़ने लगी.

अमृता के परिवार का आरोप

अमृता के परिवार का आरोप है कि शादी के एक साल बाद मनोज और उनके परिवार ने 10 लाख रुपये दहेज की मांग की. मांग पूरी न होने पर अमृता को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा. जांच में पता चला कि मनोज कुमार का लंबे समय से बेगूसराय में तैनात महिला एसआई अन्नू कुमारी से कथित अवैध संबंध था. अमृता को जब इसका पता चला तो उसने विरोध किया, जिसके बाद प्रताड़ना और बढ़ गई. पुलिस के मुताबिक, इसी तनाव के चलते घटना हुई. 3 जुलाई 2026 की रात अमृता को नशीला पदार्थ देकर कथित तौर पर मार दिया गया. 4 जुलाई की देर रात उसे घर में बेहोश हालत में पाया गया. परिवार ने उसे मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई.

दहेज मांग, प्रताड़ना और हत्या का आरोप

मिथनपुरा थाने की FIR और अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक, अमृता के भाई राजकुमार ने 5 जुलाई को मिथनपुरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई. इसमें मनोज कुमार, उनके माता-पिता और भाई-बहन पर दहेज मांग, प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया गया. पुलिस ने मनोज कुमार को मंगलवार को मुजफ्फरपुर-दरभंगा सीमा से गिरफ्तार किया.

बुधवार, 8 जुलाई को अन्नू कुमारी को सीतामढ़ी जिले के सुरसंड स्थित अपने पैतृक घर से गिरफ्तार किया गया. वह मूल रूप से सीतामढ़ी की रहने वाली हैं और बेगूसराय में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थीं. पुलिस ने मनोज के दो मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच चल रही है.

पुलिस इस मामले में दहेज उत्पीड़न, कथित प्रेम संबंध और मौत की असली वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है. एसआई अन्नू कुमारी से पूछताछ जारी है. पूरी जांच पूरी होने के बाद अधिक जानकारी दी जाएगी. यह मामला बिहार में बढ़ते घरेलू हिंसा और अफेयर से जुड़ी हत्याओं का एक और उदाहरण बन गया है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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