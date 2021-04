Bihar Crime:बिहार के किशनगंज में भीड़ का क्रूर चेहरा फिर सामने आया है. किशनगंज में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. कहा जा रहा है कि बंगाल सीमा पर छापेमारी करने गए किशनगंज टाउन थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वे अपनी टीम के साथ किशनगंज से सटे बंगाल के बनतापारा में शुक्रवार देर रात चोरी केस में छापेमारी करने गए थे. Also Read - बहू को पाने के लिए ससुर ने पार की दीवानगी की हद, पिता के इश्क की कारगुजारियां बेटे ने देख लीं, फिर

घटना उत्तर दिनाजपुर के गोलपोखर पुलिस स्टेशन इलाके की है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी पूर्णिया आईजी सुरेश चौधरी और एसपी कुमार आशुतोष मौके पर पहुंचे. आईजी सुरेश चौधरी ने कहा कि बाइक चोरी के संबंध में अश्विनी कुमार यहां छापेमारी करने आए थे, इस्लामपुर एसपी हमारे साथ हैं और अब हम छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे.उन्होंने बताया कि गांव के लोगों ने पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी है.

WB: SHO of Kishanganj Police Station in Bihar, Ashwini Kumar beaten to death by a crowd in a village in Goalpokhar police station area of Uttar Dinajpur. IG Purnia Range says, "He had come for a raid in connection with a bike theft. Islampur SP with us. We'll raid & make arrests" pic.twitter.com/lwUEodPDWr

— ANI (@ANI) April 10, 2021