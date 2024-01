बिहार की पलटीमार पॉलिटिक्स पर सामना का संपादकीय, 'जहां अयोध्या में राम हैं वहीं बिहार में पलटूराम'

Bihar Politics: बिहार के मख्यमंत्री नितिश कुमार ने अपनी पार्टी JDU का RJD के साथ रविवार को गठबंधन तोड़ दिया इसके बाद उन्होंने एक बार फिर पाला बदल लिया और NDA के साथ गठबंधन करके फिर बिहार में अपनी सरकार बना ली. इसी को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेमा के मुखपत्र सामना के संपादकीय ने नीतिश कुमार की पलटीमाक पॉलिटिक्स को लेकर उनपर जमकर हमला बोला.

इसके बाद उन्होंने बोला बिहार में एनडीए के साथ गठबंधन करके 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले नितिश कुमार वो ही व्यक्ति ने जिन्होंने बीजेपी की सभी विरोधी पार्टियों को एकजुट किया था. वहीं पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बीजेपी के विपक्षी दलों को एक साथ गठबंधन करने की सलाद दी थी. अब सोचने का विषय ये है कि आखिर नितिश कुमार ने ये सब करके पलटी क्यों मारी. उद्धव ठाकरे बोले की पलटूराम के सामने अयोध्या के राम भगवान भी बेबस हो चुके हैं.

United anti-BJP forces together for first time in Patna: Saamana editorial slams Bihar CM Nitish Kumar for returning to NDA fold

Read @ANI Story | https://t.co/xbE6H4XHgw#NitishKumarRejoiningNDA #NitishKumar #BiharChiefMinister pic.twitter.com/QO4Chew3lP

— ANI Digital (@ani_digital) January 29, 2024