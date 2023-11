Bihar में सनकी आशिक ने छठ से लौट रहे परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, 2 की मौत

Bihar Latest News: बिहार के लखीसराय जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. यहा सुबह छठ का अर्घ्य देकर लौट रहे एक परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए है. इस घटना से इलाके में हडकंप मच गया वहीं, पुलिस अस्पताल पहुंचकर घायलों से पूछताछ कर रही है.

मिली जानकारी के अनुसार, घटना लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले की है. बताया जा रहा है कि छठ पर अर्घ्य देकर एक परिवार के सदस्य अपने घर लौट रहे थे कि तभी कुछ अपराधियों ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. लखीसराय एसपी ने बताया, मामला एक तरफा प्यार का है. जिसमें आशीष चौधरी नाम का लड़का अपने ही घर के सामने रहने वाली लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था. SP ने बताया कि लड़की का परिवार इसके विरोध कर रहा था और इसी से नाराज होकर आशीष ने आज सुबह लड़की के परिवार वालों पर फायरिंग कर दी.

#WATCH | Bihar: Two members of a family were shot dead and four others were injured in Punjabi Mohalla under the Kabaiya police station of Lakhisarai. The incident took place when they were returning from Chhath Ghat after performing pooja. Three injured have been referred from… pic.twitter.com/BF0i8mAAQz

— ANI (@ANI) November 20, 2023