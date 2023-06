बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से की, सीएम नीतीश पर भी बोला हमला

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से की है. सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ राहुल गांधी हैं वे ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री बन जाएंगे.

अररिया पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा की हमारी सरकार बनी तो सीमांचल में गौ हत्या करने वालों पर कार्रवाई होगी. लव जिहाद के नेटवर्क को ध्वस्ट किया जाएगा. भारत का खाकर पाकिस्तान का गुण गाने वालों को चिन्हित किया जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.