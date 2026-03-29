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Bihar Board 10th Result 2026: बिहार में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के नतीजे आज, जानिए कहां और कैसे देख सकते हैं रिजल्ट

BSEB 10th Result 2026: बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (बीएसईबी) कक्षा 10वीं के नतीजे आज घोषित करने वाला है. इस साल 10वीं की परीक्षाएं फरवरी में 1,699 केंद्रों पर आयोजित की गई थीं.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

BSEB 10th result 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (बीएसईबी) आज कक्षा 10 के रिजल्ट जारी करने वाला है. 10वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी, 2026 के बीच आयोजित की गई थी. नतीजे दोपहर 1:30 बजे घोषित किए जाएंगे. छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं.

इन वेबसाइट्स पर रखें नजर…

Results.biharboardonline.com

matricresult2026.com

matricbiharboard.com

छात्र आवश्यक विवरण के साथ लॉग इन करके 10वीं बिहार बोर्ड परिणाम 2026 की जांच कर सकते हैं. इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिहार में 15,12,687 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था. परिणाम देखने के लिए DigiLocker के अलावा, secondary.biharboardonline.com जैसी वैकल्पिक साइटें भी उपलब्ध हैं.

छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

Add India.com as a Preferred Source

स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट — results.biharboardonline.com पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर “BSEB Matric Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रोल कोड और रोल नंबर डालें.

स्टेप 4: सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्टेप 6: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

बता दें कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने फरवरी में 1,699 केंद्रों पर कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की थीं. इसमें लगभग 15.12 लाख छात्र शामिल हुए. बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या 1,512,687 थी. परीक्षा देने वालों में 7,85,722 लड़कियां और 7,26,961 लड़के शामिल थे.

परीक्षाएं 17 फरवरी को शुरू हुईं और 25 फरवरी, 2026 को समाप्त हुईं. परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की गईं. बोर्ड ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए, परीक्षा में एक राइटर (लेखक) भी उपलब्ध कराया और उन्हें प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था. बता दें कि 2025 में पास प्रतिशत 82.11 प्रतिशत रहा था. इससे पहले 2024 में यह 82.91 प्रतिशत था. इस वर्ष भी समान स्तर के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

जारी हो चुका 12वीं का परिणाम

बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (बीएसईबी) कक्षा 12वीं के नतीजे पहले ही घोषित कर चुका है. इस साल 12वीं में कुल 85.19% छात्र उत्तीर्ण हुए. सभी स्ट्रीम से टॉप फाइव में कुल 26 छात्रों ने अपनी जगह बनाई, इसमें 19 लड़कियां शामिल हैं.

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