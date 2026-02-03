Hindi Bihar

Bihar Board Inter Exam 2026 Missed Paper Special Exam April Opportunity Bseb News

Bihar Board Inter Exam 2026: पहले दिन छूटा पेपर तो न हों परेशान, अप्रैल में फिर से मिलेगा परीक्षा देने का मौका

Bihar Board Inter Exam 2026: बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में किसी भी वजह से जिन परीक्षार्थियों का पहले दिन का पेपर छूट गया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड ऐसे छात्रों को अप्रैल में दूसरा मौका देगा.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की इंटर की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जो इंटर की परीक्षा 13 फरवरी तक जारी रहेगी. इंटर परीक्षा के पहले दिन पहली शिफ्ट में बायोलॉजी और फिलॉसफी की परीक्षा हुई, जबकि दूसरी शिफ्ट में आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के इकोनॉमिक्स विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी. इसी बीच पूरे राज्य में पहले दिन ही कई परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचने की वजह से एंट्री नहीं मिल सकी.

एग्जाम छूटा तो न हों परेशान

दरअसल, बोर्ड के निर्देशानुसार परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले सेंटर के सभी गेट बंद कर दिया गए. हालांकि, बार-बार माइक से ऐलान करके बताया गया कि जिन परीक्षार्थियों की पहले दिन किसी भी कारण से परीक्षा छूट गई है, वह सब दूसरे पेपर की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

अप्रैल में मिलेगा परीक्षा देने का दूसरा अवसर

बोर्ड का कहना है कि किसी भी वजह से जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा छूटी है, वह सभी छात्र या छात्राएं अप्रैल में होने वाली विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. जिसके नतीजों का ऐलान का मई में होगा.

बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी हालात में परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले एग्जाम सेंटर के सभी गेटों को बंद कर दिया जाएगा. इसलिए परीक्षार्थियों को बताया कहा है कि तय समय से पहले सेंटर में एंट्री करें. हालांकि, सभी विद्यार्थी को पेपर शुरू होने के एक घंटा पहले से ही सेंटर में एंट्री की अनुमति मिली हुई है.

3 फरवरी की परीक्षा का हाल

आज इंटर की परीक्षा का दूसरा दिन यानि 3 फरवरी को पहली शिफ्ट में साइंस और आर्ट्स को वाले छात्रों के लिए मैथ्स का पेपर होगा. वहीं, दूसरी शिफ्ट में आर्ट्स से जुडें छात्रों के लिए पॉलिटिकल साइंस और वोकेशनल कोर्स वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा आयोजित होगी.

बोर्ड के मुताबिक, पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह के 9:30 से दोपहर 12:45 बजे तक जारी रही, जबकि दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 1:30 से शाम 5:15 बजे तक चली.

ऐसा रहा इंटर परीक्षा के पहले दिन का हाल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परीक्षा के पहले दिन पटना जिले में पहली शिफ्ट में 98.55 प्रतिशत छात्र परीक्षा देने पहुंचे. पहली शिफ्ट के कुल 27,119 स्टूडेंट्स में से 26,727 मौजूद रहे, जिसमें से 392 छात्र एग्जाम देने नहीं आए. वहीं, दूसरी शिफ्ट में 97.17 प्रतिशत छात्र मौजूद रहे, कुल 7,006 स्टूडेंट्स में से 6,808 छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि 198 छात्र अनुपस्थित देखने मिले हैं.

