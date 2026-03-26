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Bihar Board Scrutiny: बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की स्क्रूटनी शुरू, दोबारा कॉपी चेक कराने के लिए इस तारीख से पहले करें आवेदन
Bihar Board Scrutiny: स्क्रूटनी, दोबारा कॉपी चेक करने की एक प्रक्रिया है. इसके तहत छात्र बोर्ड से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच करने का अनुरोध कर सकते हैं.
Bihar Board Scrutiny class 12: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित करने के बाद अब स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. जो छात्र अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं, वे BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कॉपी दोबारा चेक कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 25 मार्च से स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू की है. अपने नतीजों से असंतुष्ट छात्र 2 अप्रैल से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
क्या होती है स्क्रूटनी?
स्क्रूटनी, दोबारा कॉपी चेक करने की एक प्रक्रिया है. इसके तहत छात्र बोर्ड से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच करने का अनुरोध कर सकते हैं. यदि किसी छात्र को लगता है कि उसने परीक्षा में सभी उत्तर सही लिखे थे और इसकी तुलना में उसे कम नंबर मिले हैं तो वह स्क्रूटनी के लिए आवेदन करता है. आवेदन के बाद बोर्ड यह जांच करता है कि क्या कोई प्रश्न बिना जांचे रह गया था या कहीं अंकों के निर्धारण में कोई गलती तो नहीं हुई. स्क्रूटनी में केवल गलतियों की जांच होती है न कि पूर्ण पुनर्मूल्यांकन. स्क्रूटनी के बाद, अंक बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं.
बता दें कि BSEB ने 23 मार्च को कक्षा 12 के नतीजे घोषित किए थे. इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है. 12वीं के नतीजों में ड़कियों ने 86.23 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. लड़कों ने 84.09 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं.
स्क्रूटनी के लिए कैसे करें आवेदन?
बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि 25 मार्च से 2 अप्रैल तक क्लास 12 की स्क्रूटनी प्रक्रिया के लिए विंडो खोल दी गई है. इसमें आगे कहा गया है कि हर विषय की स्क्रूटनी के लिए आवेदन शुल्क 120 रुपये है. छात्र एक या एक से ज्यादा विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की पूरी प्रक्रिया ये रही.
स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट Intermediate.biharboardscruitny.com या Intermediate.biharboardonline.com पर जाएं.
Apply for Scrutiny (Intermediate Annual Examination 2026) पर क्लिक करें.
रजिस्टर करने के लिए अपना रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि डालें
भविष्य में लॉग इन करने के लिए एक पासवर्ड बनाएं
अपनी डिटेल्स डालकर लॉग इन करें और उन विषयों को चुनें जिनकी आप स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं.
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके हर विषय के लिए 120 रुपये का शुल्क जमा करें.
एक या दो सब्जेक्ट में फेल छात्रों के लिए ये है मौका
जो स्टूडेंट्स एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं वे अप्रैल-मई में होने वाली विशेष परीक्षा में शामिल होकर अपना एकेडमिक साल बचा सकते हैं. कम्पार्टमेंटल-कम-स्पेशल एक्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 मार्च से 2 अप्रैल, 2026 तक जमा किए जा सकते हैं. जो छात्र बहुत कम नंबरों से फेल हो गए हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है जिसस वह अपना एक साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं.