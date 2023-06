Bihar में फिर एक Bridge सवालों के घेरे में, निर्माणाधीन पुल का पिलर धंसा

Bihar Bridge News: बिहार में फिर एक निर्माणाधीन पुल (under-construction Bridge) सवालों के घेरे में आ गया है. ताजा मामला कटिहार और किशनगंज जिलों को जोड़ने वाली मेची नदी पर एक निर्माणाधीन पुल का है, निर्माणाधीन पुल का खंभा धंस गया है. हैरानी की बात है कि यह पुल अभी पूरी तरह से बनकर भी तैयार नहीं हो पाया.

कटिहार और किशनगंज जिलों को जोड़ने वाली मेची नदी पर एक निर्माणाधीन पुल का खंभा NH-327E पर गोरी गांव के पास धंस गया है. बिहार के अगुवानी-सुल्तानगंज पुल के बाद अब किशनगंज जिले में मेची नदी पर एक निर्माणाधीन पुल का खंभा धंस गया.

इस पुल का निर्माण कटिहार और किशनगंज जिलों को जोड़ने वाले NH 327E पर गोरी गांव के पास मेची नदी पर किया गया था. एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, “यह कंस्ट्रक्टर और इंजीनियर की गलती है, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया है. उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.”