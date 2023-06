Bihar Cabinet Expansion: नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट का विस्तार 16 जून होगा

Bihar Cabinet Expansion: बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट का विस्तार 16 जून होगा. हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के नेता संतोष कुमार सुमन ने कल 13 जून को राज्य सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.

संतोष कुमार सुमन ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा स्थापित पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) पर विलय के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.