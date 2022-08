Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरियां दी जाएगी और इसको आगे बढ़ाकर 20 लाख भी किया जाएगा. बिहार के हर एक युवा के दिल में जो ख्वाहिश थी, हम मिलकर उसे पूरा कर रहे हैं. तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी सरकार 10 लाख सरकारी नौकरियां देनें का संकल्प पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में स्वरोजगार के भी बड़े मौके होंगे उपलब्ध कराए जाएंगे.Also Read - नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार दे पाएंगे कितनी चुनौती? बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बताया

उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले यही हमारी सरकारी की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा सरकार सरकारी नौकरी से लेकर स्वरोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी. इसके लिए चाहे जितना खर्च क्यों न करना पड़े. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जातिगत जनगणना से भी पीछे नहीं हटेगी. किसी भी जाति के पिछड़े परिवारों को समाज के मुख्य मुख्य धारा में लाना ही सरकार की प्राथमिकता है. Also Read - यूपी में बहनों से राखी बंधवाने के बाद पी ली शराब, जब बिहार में एंट्री किए तो 60 लोग हुए गिरफ्तार

Today, CM Nitish Kumar ji made the historic announcement of providing 10 lakh jobs and this number will be increased to 20 lakh jobs. Putting an end to unemployment has been one of the major agendas for us: Bihar Deputy CM & RJD leader Tejashwi Yadav pic.twitter.com/egEbnWbFb2

— ANI (@ANI) August 15, 2022