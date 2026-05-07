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Bihar Cabinet Ministers Portfolio: बिहार में हुआ मंत्रिमंडल का बंटवारा, जानिये किसे मिला कौन सा विभाग- यहां है पूरी LIST

Bihar Cabinet Ministers Portfolio Allocation: बिहार में नये मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद विभागों का भी बंटवारा हो गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग अपने पास ही रखा है. वहीं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत को स्वास्थ्य विभाग मिला है.

Bihar Cabinet Ministers Portfolio Allocation: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार (7 अप्रैल) को मंत्रिमंडल का विस्तार किया. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) समेत 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने गृह विभाग अपने पास रखा है. वहीं, निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया गया है.

क्रमांक माननीय मंत्री का नाम विभाग 1 सम्राट चौधरी सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल विमानन, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं। 2 विजय कुमार चौधरी जल संसाधन, संसदीय कार्य 3 बिजेन्द्र प्रसाद यादव वित्त, वाणिज्य-कर 4 श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, सूचना एवं जन-संपर्क 5 विजय कुमार सिन्हा कृषि 6 डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल राजस्व एवं भूमि 7 निशान्त कुमार स्वास्थ्य 8 लेसी सिंह भवन निर्माण 9 राम कृपाल यादव सहकारिता 10 नीतीश मिश्रा नगर विकास एवं आवास, सूचना प्रावैधिकी 11 दामोदर रावत परिवहन 12 संजय सिंह टाइगर उच्च शिक्षा, विधि 13 अशोक चौधरी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण 14 भगवान सिंह कुशवाहा योजना एवं विकास 15 अरुण शंकर प्रसाद श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास 16 मदन सहनी मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन 17 डॉ. संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन 18 रमा निषाद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण 19 रत्नेश सादा आपदा प्रबंधन 20 कुमार शैलेन्द्र पथ निर्माण 21 शीला कुमारी विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीक शिक्षा 22 केदार प्रसाद गुप्ता पर्यटन 23 लखेन्द्र कुमार रौशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण 24 सुनील कुमार ग्रामीण कार्य 25 श्रेयशी सिंह उद्योग, खेल 26 मो० जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण 27 नन्दकिशोर राम डेयरी, मत्स्य पशु संसाधन 28 शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ऊर्जा 29 प्रमोद कुमार खान एवं भूतत्व, कला एवं संस्कृति 30 स्वेता गुप्ता समाज कल्याण 31 मिथलेश तिवारी शिक्षा 32 डॉ. रामचन्द्र प्रसाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 33 संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण 34 संजय कुमार गन्ना उद्योग 35 दीपक प्रकाश पंचायती राज

मुख्यमंत्री के पास कौन-कौन से विभाग?

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामान्य प्रशासन, गृह, कैबिनेट सचिवालय, सतर्कता और नागरिक उड्डयन विभाग अपने पास रखे हैं. साथ ही, वे सभी विभाग भी उनके पास हैं जो अभी तक किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं. उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग मिले हैं. उप-मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त विभाग मिला है. विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग और निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग मिला है.

मंत्रिमंडल में कई नये चेहरे भी

लोकभवन (राजभवन) परिसर से बाहर, बड़े स्तर पर मंत्री परिषद विस्तार समारोह आयोजित किया गया. भाजपा की अगुवाई में बनी बिहार सरकार के नये मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को भी मंत्री परिषद में शामिल किया गया. मंत्रिपरिषद विस्तार में नीतीश कुमार सरकार के अधिकतर पूर्व मंत्रियों को फिर से स्थान दिया गया है, जबकि कई नये चेहरों को भी मौका मिला है.

BJP से कौन बने मंत्री

भाजपा कोटे से विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह,प्रमोद चंद्रवंशी, लखविंदर पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद और अरुण शंकर प्रसाद को मंत्री बनाया गया है. इस विस्तार में पूर्व केंद्रीय मंत्री मंगल पांडेय को जगह नहीं मिली.

JDU कोटे से कौन-कौन बने मंत्री

निशांत कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, मदन सहनी, लेसी सिंह, श्वेता गुप्ता, बुलो मंडल, दामोदर रावत, भगवान सिंह कुशवाहा, सुनील कुमार, शीला मंडल और जमा खान को मंत्री बनाया गया है। विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव पहले से मंत्री हैं।

सहयोगी दलों से कौन-कौन बने मंत्री

चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) से संजय सिंह व संजय पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो से दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं.

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