बिहार में जातिगत जनगणना पर सहमति (Bihar Caste Census) बन गई है. सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने इसका ऐलान किया. सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar On Bihar Caste Census) ने कहा कि बैठक में हमने सर्वसम्मति से तय किया कि एक निर्धारित समय सीमा में जाति आधारित जनगणना की जाएगी. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्द ही कैबिनेट में इस पर फैसला लिया जाएगा.Also Read - बिहार के छपरा जिले में पांच युवकों ने किया ऐसा फेसबुक लाइव, पंचायत ने दी ऐसी सजा कि याद रखेंगे

Patna, Bihar | In the meeting we unanimously decided that a caste-based census will be done in a set time frame. Soon a cabinet decision will be taken and it will be available in the public domain…: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/nILlGdqC5m

Also Read - लालू के बाद कौन? राजद ने बता दिया और जता दिया-तेजप्रताप-मीसा नहीं, वो तेजस्वी ही हैं, देखें तस्वीरें...

बैठक के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, ‘हमने विधानसभा में इस (जातिगत जनगणना) मुद्दे को उठाया. ये बिहार के लोगों की जीत है. चुंकि बिहार एक पिछड़ा और ग़रीब राज्य है तो इसमें मदद के लिए केंद्र सरकार को आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए. Also Read - बिहार की राजधानी पटना में पूर्व विधायक के भाइयों पर गोलीबारी, 1 की मौत; एक गंभीर रूप से घायल

Bihar | We've said to bring the (bill) in the next cabinet meeting and start it in the month of November. During Chhath puja people who reside outside Bihar will also come to the state and till then we can complete prepartions for it: RJD leader Tejashwi Yadav pic.twitter.com/7ozwqMbPLO

— ANI (@ANI) June 1, 2022