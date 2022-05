बिहार में जातिगत जनगणना (Caste Census) को लेकर सियासत जारी है. इस बीच जातिगत जनगणना (Caste Census) को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि अभी सभी दलों की सहमति नहीं आई है. सबकी सहमति आने के बाद ही सर्वदलीय बैठक होगी. पटना में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना (Bihar Caste Census Update) से संबंधित पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमलोग शुरू से ही जातीय जनगणना कराना चाहते हैं. इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और निर्णय लेकर कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत किया जायेगा और इस पर काम शुरू किया जायेगा. यही इसका तरीका है.Also Read - Bihar Truck Accident: बिहार के पूर्णिया में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक पलटने से आठ मजदूरों की मौत

उन्होंने कहा कि इसको लेकर सभी दल के लोगों के साथ चर्चा हो रही है. एक बार बैठक हो जाएगी तो अच्छा होगा. बैठक में सबकी राय ली जायेगी कि कैसे और बेहतर ढंग से इसे किया जाय. सरकार ने भी इसके लिये पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय लेने के बाद ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा. इसके बाद इस पर काम शुरू किया जायेगा. उन्होंने कहा कि अभी सभी दलों की सहमति नहीं आयी है, सभी की सहमति आने के बाद ही बैठक होगी.

An all-party meeting will be convened to take everyone's opinions about caste-based census. Then the proposal will be presented before the state cabinet. Talks happened with some parties for conducting the meeting on 27 (May) but awaiting response from some: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/C000IP6W1M

— ANI (@ANI) May 23, 2022