Bihar Chunav 2020: बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम फेज का मतदान (Final Phase Of Bihar Polls) शुरू चुका है. अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बनने की अपील की. पीएम मोदी के अलावा राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी लोगों से मतदान की अपील की है. Also Read - Bihar Assembly Election Live Updates: तीसरे चरण की वोटिंग शुरू, कई दिग्गजों की किस्मत EVM में होगी कैद

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘बिहार विधानसभा चुनावों में आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है. सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बनें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं. और हां, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी अवश्य रखें.

I appeal to everyone to participate in this festival of democracy & cast their votes. In this election, Bihar will take decision on its future. Nitish Ji is tired & he is unable to handle the state: Tejashwi Yadav, RJD #BiharElections pic.twitter.com/FXg9Jpz4eO

उधर, न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, ‘मैं सभी लोगों से लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने और वोट डालने की अपील करता हूं. इस चुनाव में बिहार अपने भविष्य पर फैसला लेगा. नीतीश जी थक गए हैं और वे राज्य को संभालने में असमर्थ हैं.

The way people are connecting with 'Bihar first, Bihari first', I believe our performance will be good in this phase too. One thing is very clear Nitish Kumar Ji will never become the CM: Chirag Paswan, LJP chief #BiharPolls pic.twitter.com/RsxQ8Zcgcy

— ANI (@ANI) November 7, 2020