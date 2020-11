Bihar Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 125 सीटों पर एनडीए की धमाकेदार जीत हुई है और इस जीत में बड़ा हिस्सा भाजपा के पाले में गया है. इस जीत के बाद बिहार में भाजपा पूरे उत्साह में है. पटना में पूरा नजारा बदला-बदला सा दिख रहा है. पटना में भाजपा के दफ्तर के बाहर के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं. इन पोस्टरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और बिहार की जनता का धन्यवाद किया गया है. Also Read - Bihar Bhagalpur Seat Chunav Result 2020: भागलपुर व‍िधानसभा सीट का फाइनल रि‍जल्‍ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी की जीत पर बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर भाजपा के सुनील कुमार यहां जीत दर्ज करने पर बधाई दी है, पीएम मोदी ने लिखा कि लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को एनडीए पर भरोसा जताने के लिए शुक्रिया.

जीत के बाद एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, आज शाम दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी है. पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यालय में जश्न में शामिल होंगे.वहीं पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है. कार्यकर्ता सड़कों पर अपने उत्साह का प्रदर्शन कर रहे हैं. देखें इस वीडियो में…

#WATCH Bihar: BJP workers celebrate at the party office in Patna following the victory of NDA in #BiharElections2020. pic.twitter.com/7yZadSjm9N

— ANI (@ANI) November 11, 2020