Bihar Chunav Results 2020 Latest Update: 11 seats Lead Margin Less Than 500 Votes : बिहार विधानसभा चुनाव की कुल 243 सीटों पर कई राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है. राज्य की कुल करीब 11 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है. इन सीटों पर पहले और दूसरे नंबर के प्रत्याशियों के बीच केवल 500 से भी कम वोटों का फासला है. कुछ सीटों पर तो 50 से भी कम वोटों का अंतर है. ऐसे में इन सीटों के नतीजों पर सबकी नजर है.

मिसाल के तौर पर हिल्सा विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी सिर्फ 13 वोटों से राजद प्रत्याशी पर बढ़त बनाए हुए हैं. इसी तरह चपरा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राजद के प्रत्याशी से सिर्फ 56 वोटों से आगे चल रहे हैं. आरा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महज 121 वोट से बढ़त बनाए हैं. जबकि रामगढ़ विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी राजद प्रत्याशी से 189 वोट से पीछे चल रहे हैं.

Hilsa JDU 61,616 RJD 61,603 13 0.01 Chapra BJP 45,100 RJD 45,044 56 0.05 Arrah BJP 48,929 CPIML 48,808 121 0.11 Ramgarh RJD 58,083 BSP 57,894 189 0.11 Marhaura RJD 23,761 JDU 23,568 193 0.30 Mahishi JDU 63,683 RJD 63,479 204 0.12 Bhorey JDU 67,206 CPIML 66,886 320 0.20 Siwan RJD 69,803 BJP 69,390 413 0.27 Madhepura RJD 27,245 JDU 26,790 455 0.55 Dehri RJD 64,567 BJP 64,103 464 0.30 Matihani CPM 50,772 JDU 50,301 471 0.29 Gaighat RJD 22,636 JDU 22,126 510 0.69 Bhagalpur Cong 31,273 BJP 30,744 529 0.71 Baikunthpur RJD 30,053 BJP 29,505 548 0.61 Singheshwar RJD 65,811 JDU 65,255 556 0.38 Chakai IND 45,548 RJD 44,967 581 0.32 Barachatti HAM 32,435 RJD 31,816 619 0.74 Khagaria Cong 23,512 JDU 22,883 629 0.77 Triveniganj JDU 65,109 RJD 64,404 705 0.49 Mahnar RJD 24,690 JDU 23,983 707 1.10 Bakhri CPI 72,177 BJP 71,400 777 0.48 Samastipur RJD 47,608 JDU 46,818 790 0.67 Madhuban BJP 21,512 RJD 20,722 790 1.76 Katihar BJP 35,150 RJD 34,317 833 1.08 Alauli RJD 14,842 JDU 13,897 945 2.10 Parbatta JDU 55,754 RJD 54,783 971 0.74 Kanti RJD 38,240 IND 37,237 1003 0.83

निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि बिहार में शाम 5.30 बजे तक 2.7 करोड़ मतों की गिनती कर ली गई. राज्य विधानसभा चुनाव में चार करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया था. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सुबह से जारी है.