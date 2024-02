बिहार के भागलपुर में मूर्ति विसर्जन को लेकर दो समूहों में झड़प; स्थिति नियंत्रण में

बिहार के भागलपुर में दो समुदायों में 16 फरवरी की देर रात झड़प की सूचना है. ये मामला सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान सामने आया. भागलपुर के लोदीपुर में देवी सरस्वती प्रतिमा को विसर्जित करने जाते हुए समूहों के बीच झड़प हो गई. सूचना है कि इस दौरान पथराव भी हुआ. पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है.

भागलपुर एसपी राज ने संवाददाताओं से कहा, “लोदीपुर थाना अंतर्गत मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी. मूर्ति विसर्जन बाद में शांतिपूर्वक हो गया है. स्थिति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.” आगे की जांच चल रही है. दरभंगा के जिलाधिकारी, एसएसपी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

#WATCH | Bihar: Bhagalpur SP Raj says, “Under Lodipur police station, a clash broke out between two communities during idol immersion. The idol immersion has now been carried out peacefully. Police force has been deployed to maintain the situation…”(16.02) https://t.co/mtqGYRlYyE pic.twitter.com/ek6iSVZ71V

