New Covid-19 Restrictions in Bihar: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. राज्य सरकार ने राज्य में सभी स्कूल और कॉलेज 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे. इसके साथ महाराष्ट्र से बिहार आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा. Also Read - New Covid Restrictions in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त नियम, हर हाल में दिखानी होगी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट, नहीं तो...

इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाएगी. अभी अगले कुछ दिनों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी कार्यक्रम करने की मनाही होगी. Also Read - Does sunlight kill the coronavirus? धूप में रहने से कमजोर पड़ता है कोरोना? ताजा शोध में निकला ये नतीजा

उन्होंने कहा कि पिछले अनुभव के आधार पर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है. राज्य में नाइट कर्फ्यू के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है. इस पर आगे विचार किया जाएगा. Also Read - दिल्ली में फूटा कोरोना बम, 24 घंटें में अब तक सबसे ज्यादा 8,521 नए मामले सामने आए; 39 की मौत

For those from Bihar who are returning to the State due to the current COVID19 situation, arrangements are being made for them. Those coming by trains from Maharashtra will be tested for COVID19 at the railway stations: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/KxavEwS8kO

