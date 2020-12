Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और दो टूक कहा है कि अब मुझे सीएम नहीं रहना, एनडीए चाहे अब जिसे बिहार का मुख्यमंत्री बना दे. 27 दिसंबर यानि कल हुई जदयू के राष्‍ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने ये बड़ा बयान दिया है. उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार का सीएम बीजेपी का ही हो. मुझे किसी पद का मोह नहीं है. नीतीश कुमार के इस बड़े बयान और तल्ख अंदाज ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया है. Also Read - Bihar News: सीएम नीतीश ने मास्टरस्ट्रोक से फिर चौंकाया-RCP सिंह को बना दिया JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष

आरसीपी सिंह को बनाया गया जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष

नीतीश कुमार ने कल हुई जदयू की कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्‍यक्ष बनाया दिया. बता दें कि विधानसभा के चुनाव के बाद पहली बार नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्‍होंने आगे कहा कि मुझे पद की कोई चाहत नहीं, मेरी ये भी इच्छा नहीं कि मैं पद पर रहूं.

I had no desire to become the Chief Minister. I had said that the public had given its mandate and anyone can be made the Chief Minister, BJP could make its own Chief Minister: Bihar CM Nitish Kumar (27.12.2020)

— ANI (@ANI) December 28, 2020