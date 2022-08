Bihar CM Nitish Kumar: भाजपा का साथ छोड़कर बिहार में सात पार्टियों का महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले सीएम नीतीश कुमार को लेकर भाजपा नेता कई तरह के आरोप लगा रहे हैं. नेताओं का कहना है कि पीएम पद का ख्वाब देखनेवाले नीतीश कुमार ने इसीलिए बिहार में एनडीए का साथ छोड़कर एक बार फिर से महागठबंधन का हाथ थाम लिया है. नीतीश कुमार पर जनादेश का अपमान करने का आरोप भी लगाया जा रहा है. इसका नीतीश ने सीधा जवाब दिया है कि उन्हें जो कहना हो कहते रहें, हम अपना काम करेंगे.Also Read - CM Nitish Kumar: तेजस्वी की Z+ सुरक्षा पर मचा बवाल, नीतीश बोले-क्यों नहीं मिलना चाहिए, आखिर वो डिप्टी सीएम है

वहीं, आज नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता में अपनी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर कहा कि, “हम सभी को एकजुट करना चाहेंगे. मैं सकारात्मक काम कर रहा हूं. मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूं. मैं करूंगा सब कुछ लेकिन पहले मैं यहां अपना काम करूंगा.” Also Read - Bihar Politics: तेजस्वी का गिरिराज पर वार-सर, इतने भी बेशर्म मत बनो, एक फुट लंबी चोटी लटकाते फिरते हो, देखें Video

#WATCH | When asked about his role in Opposition unity at the national level, Bihar CM Nitish Kumar says, “We would want to unite everyone. I am doing positive work. I am receiving a lot of phone calls, I am doing everything. I will do everything but first I will do my work here” pic.twitter.com/oQ0JyNF2LY — ANI (@ANI) August 12, 2022

Also Read - Viral video: तेजस्वी और तेज प्रताप ने देशी गानों पर लगाए जबरदस्त ठुमके। Watch Video

बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि उन्हें पीएम चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, तो उन्होंंने कहा “मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरे पास ऐसा कोई विचार नहीं है..मेरा काम सभी के लिए काम करना है. मैं यह देखने का प्रयास करूंगा कि सभी विपक्षी दल एक साथ काम करें. अगर वे करते हैं, तो अच्छा होगा .., ”

#WATCH | “I say this with folded hands, I have no such thoughts…My work is to work for everyone. I will make an effort to see that all the Opposition parties work together. If they do, it will be good..,” says Bihar CM Nitish Kumar when asked that he is being seen as a PM face pic.twitter.com/3yYnOPMT3c — ANI (@ANI) August 12, 2022

तेजस्वी के युवाओं को 10 लाख नौकरी के वादे पर कहा

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के 10 लाख के वादे के बारे में पूछे जाने पर कहा, “यह सही है. हम प्रयास कर रहे हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे. उन्होंने जो कहा है वह सही है.इसके लिए सभी प्रयास किए जाएंगे.”

#WATCH | “It is right. We are making efforts and we will try our best…What he has said is right. All efforts will be made for it,” says Bihar CM Nitish Kumar when asked about Deputy CM Tejashwi Yadav’s promise of 10 lakh jobs pic.twitter.com/apu5K9lBhL — ANI (@ANI) August 12, 2022

बता दें कि बुधवार को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. अब नीतीश के नए कैबिनेट की चर्चा हो रही है. इसमें कौन-कौन शामिल होंगे, तेजस्वी ने कहा है कि इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे.